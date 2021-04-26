وزير الصحة: ندرس كلّ السبل للتكفّل بمرضى الكوفيد في القطاع الخاصّ في هذه الحالة

أكد وزير الصحّة فوزي المهدي في تصريح للقناة الوطنيّة الأولى اليوم الاثنين، أن الوزارة تدرس كلّ السبل للتكفّل بمرضى الكوفيد في القطاع الخاصّ في صورة وصول القطاع العامّ إلى طاقته القصوى.

وشدد الوزير على أننا لم نصل في تونس الى مرحلة اختيار من سيتمّ التكفّل به في المستشفى ومن سيقع التخلّي عنه، مؤكدا أن منظومتنا الصحيّة لازالت صامدة رغم الارهاق النفسيّ.

وقال الوزير إنه تم تطوير التحاليل من صنف PCR كي يكشف كلّ انواع السلالات حتّى المستجدّة منها.

وبين الوزير بأن أكبر مؤشّر على خطورة الوضع الوبائيّ هو الضغط الكبير الدي تشهده المؤسّسات الصحيّة، مشيرة إلى أن 48 معتمدية شهدت تضاعفا في عدد الحالات الايجابيّة نظرا لعدم تطبيق الاجراءات الوقائيّة.

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