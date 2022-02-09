وزير الصحة: نسعى لتقليص آجال إنجاز المستشفى الجامعي بالقيروان لبداية بناءه نهاية 2022

استقبل وزير الصحة علي المرابط اليوم الإربعاء 09 فيفري 2022، بمقر وزارة الصحة، سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر رفقة سلطان بن عبد الرحمان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية والوفد المرافق له.

و تم خلال هذا اللقاء طرح جملة من المحاور، منها متابعة تقدم إنجاز مشروع بناء مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، وبناء مستشفيين جوهريين صنف « ب » بالجم ولاية المهدية وبسبيبة من ولاية القصرين.

وكشف الوزير بأن الدراسات حول مستشفى الملك سلمان ستنطلق في فيفري 2022 وستنطلق مرحلة الإنجاز في ماي 2023 لتنتهي في ماي 2026، مع مساعي لتقليص آجال إنجاز المستشفى وبداية البناء خلال نهاية السنة الحالية.

كما مثّل اللقاء فرصة لمزيد التنسيق لإنجاز المشاريع سابقة الذكر في الآجال المحددة، وتذليل الصعوبات المطروحة والتي تعيق نسق الإنجاز.

وأفاد وزير الصحة بالمناسبة بأن هذا المشروع يعتبر إنجازا هاما لقطاع الصحة بتونس حيث أنه سيوفّر 500 سرير في كلّ الاختصاصات الطبية، مؤكدا أن هذا المستشفى سيكون بمعايير ومقاييس دولية مشددا على ضرورة استكمال الدراسات في أفضل الآجال.

ومن جهته عبّر المدير التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية والسفير السعودي عن تشجيعهم للتعاون التونسي السعودي و على إنجاز هذا المشروع الحيوي والهامّ بالقيروان لما سيوفره من خدمات صحية ضرورية للمواطنين بالجهة.

كلمات البحث :المستشفى الجامعي بالقيروان;وزير الصحة