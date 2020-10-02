وزير الصحة: نعمل على اقتناء مليون جرعة جديدة من تلقيح القريب

أكد وزير الصحة فوزي المهدي في رده على تساؤلات نواب مجلس الشعب خلال جلسة العامة بالبرلمان مساء اليوم الجمعة، أن الوضع الصحي الحالي دقيق، حيث تعيش تونس في منعرج .

وقال الوزير إن تونس كانت تقتني سابقا 310 ألف جرعة من تلقيح القريب، يجري حاليا التنسيق مع العديد من الجهات لاقتناء مليون جرعة إضافية من التلقيح، وتخصيص 500 ألف جرعة تلقيح لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية.

كما يجري حاليا التنسيق مع وزارة المالية لاقتناء الدواء أو التلقيح اللازم في صورة اكتشاف دواء أو تلقيح ناجع ضد فيروس كورونا.

وفي إشارة إلى مآل الإعتمادات المتوفرة بصندوق كورونا، أكد الوزير أنه تم تخصيص 52 مليون دينار من حساب الصندوق لاقناء 370 سيارة اسعاف سيتم وضعها على حساب كافة الجهات، فيما سيتم تخصيص بقية الاعتمادات لاقتناء أجهزة الإنعاش والأجهزة الطبية.

وفي سياق آخر، قال الوزير إن المثال الايطالي في الفترة الأولى كان من أسوء الأمثلة في العالم، لكن أصبح اليوم من أحسن الأمثلة على الصعيد الدولي بعد التزام الشعب الإيطالي باحترام الإجراءات الوقائية.

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