وزير الصحة: ننتظر قرار اللجنة الفنية للأدوية غدًا قبل استعمال لقاح استرازينيكا

أكد وزير الصحة فوزي المهدي في برنامج « تونس اليوم » على قناة الحوار التونسي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة في انتظار قرار اللجنة الفنية للأدوية في خصوص استعمال لقاح استرازينيكا من عدمه، والت ستجتمع غدًا الأربعاء.

وبين الوزير بأن الوزارة لها ما يقارب 100 الف جرعة من لقاح استرازينيكا ولن تستعمل الا لقاحا آمنا وفعالا.

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن السلالة جنوب الافريقية متواجدة في ليبيا ومن اجل ذلك تم فرض التحاليل في كل المعابر الحدودية والمطارات، مشددا في الآن ذاته على أن السلالة البرازيلية اخطر بكثير من السلالة البريطانية.

وأوضح الوزير بأن تقييم نجاعة القرارات المُعلنة مؤخرا، سيكون بعد أسبوعين، مؤكدا أن اللجنة العلمية لم تقترح غلق الحدود ولكنها اقترحت تشديد الاجراءات على الحدود .

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