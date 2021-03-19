وزير الصحة: هدفنا تلقيح 3 ملايين تونسي مع حلول موفّى شهر جوان

أكد وزير الصحة فوزي المهدي في حوار على قناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، أنّ الهدف المرسوم من قبل الوزارة يتمثّل في تلقيح 3 ملايين مواطن ضد فيروس كورونا مع حلول موفّى شهر جوان من السنة الحالية.

وشدد الوزير على أنّ التلقيح سيمكّن من الحدّ من عدد الوفيّات وأيضا سيوفّر المناخ المناسب لإعادة الدورة الإقتصادية والإجتماعية لسالف نشاطها، معلنا أنّ الوزارة ستنطلق في مسح وطنيّ للوقوف على نسبة المناعة الجماعية التي أدركناها في بلادنا، وذلك عبر التحليل لـ10 آلاف مواطن ومواطنة، وفق تعبيره.

وبين الوزير بأنّ الحملة الوطنية للتلقيح انطلقت يوم 13 مارس 2021 في 25 مركز منتشرا بكامل ولايات الجمهورية وأنّه وقع إلى حدّ الآن تلقيح 6861 إطارا طبّيا.

وقال الوزير إن تونس تسجّل مؤشرات إيجابية على غرار تراجع عدد الوفيات وإيجابية التحاليل التي مرّت إلى 13،5 بالمائة مقابل 20 بالمائة في الشهر الفارط، بالإضافة إلى وضعية أسرة الإنعاش وأسرّة الأكسجين المشغولة والتي بلغت 33 بالمائة مقابل 60 بالمائة في الشهر الفارط.

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