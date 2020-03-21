وزير الصحة: هناك بؤرة لفيروس كورونا في منطقة صغيرة سنعمل على تطويقها

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تصريح لقناة قرطاج + مساء اليوم السبت، وجود بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة صغيرة لم يذكرها، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تطويقها.

وبين المكي بأن الوزارة تستعد للأسوأ، موضحا بأننا مازلنا على الحافة مع إمكانية تفشي الوباء بطريقة عنقدية ستصل على إثرها أعداد المصابين إلى المئات.

وقال الوزير إنه في صورة عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام، فإن تونس ستصل إلى ما وصلته دول أخرى.

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