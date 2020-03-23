وزير الصحة والمديرون الجهويون للصحّة يُؤدون القسم

أدى وزير الصحة عبد اللطيف المكي وإطارات الوزارة والمديرون الجهويون للصحّة مساء اليوم الاثنين، القسم للعمل جادّين صادقين ودون إدّخار أي جهد لما فيه مصلحة المواطنين والبلاد.

وكان وزير الصحّة قد أدّى مساء اليوم، زيارة ميدانيّة إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة عاين خلالها عن كثب الاستعدادات الجارية لتأمين فضاء مهيأ حسب معايير السلامة الصحيّة وأرقى أساليب الاحاطة العلاجيّة للاستقبال والتكفّل الصحي بالحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد التي قد يتمّ إيفادها إلى هذه المؤسّسة الاستشفائيّة الجامعيّة.

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