وزير الصحة: وجوب الاستظهار بوصفة طبية للحصول على تلقيح القريب

أكد وزير الصحة فوزي المهدي في نقطة إعلامية له اليوم الأربعاء، أن تونس تعمل على اقتناء 400 ألف تلقيح للقريب تصل على دفعات وستتسلم تونس الدفعة الثانية منه قريبا وسيقع توفيرها في الصيدليات.

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم توفير تلاقيح القريب (النزلة الموسمية) حسب مواصفات محددة للمرضى، تستوجب ضرورة الاستظهار بوصفة طبية للحصول عليها.

وبخصوص تلقيح كوفيد 19، قال وزير الصحة إنّ تونس مستعدّة ماليا لاقتناء تلاقيح فيروس كورونا فور الإعلان عن التوصل إليه من قبل المخابر العالمية وذلك بعد تنسيقها مع منظمة الصحة العالمية لتكون من بين البلدان الأوائل التي تتحصّل على هذا التلقيح.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة إنه تمت إضافة 11 معتمدية جديدة إلى 29 تشهد انتشارا سريعا لمرض كوفيد 19، لتُصبح عدد المعتمديات ذات الخطورة المرتفعة لانتشار الفيروس 40 معتمدية.

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