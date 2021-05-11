وزير الصحة يأذن بإحداث خلية لمتابعة استمراريّة التزوّد بالأدوية تحسبا لكل الطوارئ

أدى وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، زيارة ميدانية إلى مقر الصيدلية المركزية للبلاد التونسية بالمنزه أشرف خلالها على جلسة عمل ضمت إطارات المؤسسة وعدد من ممثلي المؤسسات الإستشفائيّة والإطارات العليا بالوزارة، خصصت لمتابعة نسق التزويد بالأدوية الخاصة بالتعهد بمرضى كوفيد-19.
وقد أذن الوزير خلال هذه الجلسة بإحداث خلية تمثل كافة المتداخلين لمتابعة ضمان إستمراريّة التزوّد بالأدوية الضرورية تحسبا لكل الطوارئ.
كما تحول الوزير على إثر هذه الجلسة إلى مدينة الدواء في رادس من ولاية بن عروس عاين خلالها ظروف مسك وخزن وتوزيع الأدوية على مختلف المؤسسات الإستشفائيّة والمراكز الجهوية للصيدلية المركزية، مشددا بالمناسبة على ضرورة تأمين المخزون الوطني اللازم من الأدوية والمستلزمات الطبية في أفضل الظروف .
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