وزير الصحة يأذن بإحداث خلية لمتابعة استمراريّة التزوّد بالأدوية تحسبا لكل الطوارئ

أدى وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، زيارة ميدانية إلى مقر الصيدلية المركزية للبلاد التونسية بالمنزه أشرف خلالها على جلسة عمل ضمت إطارات المؤسسة وعدد من ممثلي المؤسسات الإستشفائيّة والإطارات العليا بالوزارة، خصصت لمتابعة نسق التزويد بالأدوية الخاصة بالتعهد بمرضى كوفيد-19.

وقد أذن الوزير خلال هذه الجلسة بإحداث خلية تمثل كافة المتداخلين لمتابعة ضمان إستمراريّة التزوّد بالأدوية الضرورية تحسبا لكل الطوارئ.

كما تحول الوزير على إثر هذه الجلسة إلى مدينة الدواء في رادس من ولاية بن عروس عاين خلالها ظروف مسك وخزن وتوزيع الأدوية على مختلف المؤسسات الإستشفائيّة والمراكز الجهوية للصيدلية المركزية، مشددا بالمناسبة على ضرورة تأمين المخزون الوطني اللازم من الأدوية والمستلزمات الطبية في أفضل الظروف .

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