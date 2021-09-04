وزير الصحة يتفقّد مراكز التّلقيح بولايات تونس الكبرى

أدى المكلّف بتسيير وزارة الصحّة علي المرابط صباح اليوم السبت 04 سبتمبر 2021، في إطار اليوم الرابع لحملة التّلقيح المكثّف ضدّ كوفيد-19 زيارات ميدانيّة إلى عدد من مراكز التّلقيح بولايات تونس من بينها المراكز المتواجدة في الفضاءات التجارية الكبرى أين عاين ظروف إستقبال المواطنين وسير عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأثنى علي المرابط على مجهودات كلّ الإطار الطبّي وشبه الطبّي ومختلف المشاركين في إنجاح عمليات التلقيح المكثّف من متطوعين من مكوّنات المجتمع المدنيّ و مواطنين، مؤكّدا في المناسبة ذاتها على أهمية التنسيق وتظافر الجهود بين القطاع العام والخاص في إنجاح عمليات التلقيح المكثف.

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