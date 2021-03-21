وزير الصحة يتلقّى الجرعة الأولى من لقاح سپوتنيك

تحول وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الأحد 21 مارس 2021، إلى المركز الجهوي للتلقيح بأريانة أين تلقى الجرعة الأولى من لقاح سپوتنيك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فوزي مهدي قام في وقت سابق بالتسجيل على منظومة evax.tn المخصصة لتسجيل المواطنين الراغبين في تلقّي اللقاح ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

وقد عبر الوزير بالمناسبة عن تقديره لكافة الطواقم الصحية الساهرة كامل أيام الأسبوع بمختلف جهات البلاد على حسن سير عملية التلقيح، داعيا المواطنين للإقبال بكثافة للتسجيل على منظومة Evax الموضوعة للغرض .

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