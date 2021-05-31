وزير الصحة يتوقع دخول تونس في موجة رابعة من كورونا بداية من 15 جوان

توقع وزير الصحة فوزي المهدي خلال حضوره أمام لجنة الصحة بالبرلمان اليوم الاثنين، دخول تونس في موجة رابعة من فيروس كورونا بداية من 15 جوان المقبل وستكون »فترة الذروة خلال شهر أوت » ، وفق تعبيره.

وأشار المهدي إلى وجود 5 حالات من السلالة الجنوب افريقية ،مؤكدا أن العمل متواصل على التقصي في محيط المخالطين للحالات المسجلة.

وأعلن الوزير بأن الوزارة طلبت من رئيس الحكومة تعزيز الاطارات الطبية وشبه الطبية بـ1400 انتدابا جديدا وطلب ضخ ألف مليار لفائدة المستشفيات وتدعيم المجهود الوطني للتشجيع على التلقيح.

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