وزير الصحة: نتّبع آلية التحليل نفسها التي تعتمدها فرنسا مع إضافة مخالطي المرضى

دعا وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين الذين لهم أعراض فيروس كورونا أن يتصلوا دون تردد أو إبطاء بالهياكل الصحية وفق ما أعلنته الوزارة و ألا يتجاهلوا أي عرض من تلك الأعراض و أن يعطوا بدقة أسماء من خالطوهم .

وشدد الوزير على أن هذه الطريقة فعالة لمحاصرة المرض.

وذكّر وزير الصحة بخطاب الرئيس الفرنسي البارحة والذي أعلن فيه قرار تمديد الحجر، مؤكدا آنذاك أنه لا يمكن أن تجري فرنسا التحليل لكل مواطن لكن يجب أن تجري التحليل لكل من له أعراض استنادا لرأي الطاقم الطبي .

وقال الوزير إن هذا الرأي هو الرأي الذي يتم العمل به في تونس مع إضافة من لهم أعراض الأفراد الذين خالطوهم عن قرب و هذه هي الآلية التي تحدد عدد التحاليل التي تجريها الوزارة فمرة تزداد و مرة تنقص، على حد تعبيره.

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