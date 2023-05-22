وزير الصحة يدعو لتحسين خزن الأدوية وإحكام عمليات التوزيع

أدى وزير الصحة علي المرابط اليوم الإثنين 22 ماي 2023 زيارة ميدانية إلى مخازن توزيع الأدوية التابعة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية بولاية بن عروس.

وعاين وزير الصحة ظروف مسك الأدوية وخزنها وعمليات توزيعها على مختلف المؤسسات الإستشفائية والمراكز الجهوية للصيدلية المركزية. كما اطلع على المخزون المتوفر من المواد الصيدلانية وظروف العمل بهذا المرفق العمومي الحيوي.

وشدد علي المرابط بالمناسبة على أهمية تحسين خزن الأدوية واحكام عمليات التوزيع والمحافظة على المخزون الوطني من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يضمن سلامتها والإستجابة لحاجيات المواطنين.

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