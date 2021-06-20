وزير الصحة يزور المستشفيين العسكري والمدني الميدانيين في القيروان

اخر تحديث : 20/06/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وزير الصحة فوزي المهدي يزور ولاية القيروان

تحوّل وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الأحد 20 جوان 2021، عقب زيارته لولايات الجنوب الغربي، إلى ولاية القيروان حيث زار المستشفى العسكريّ الميدانيّ الذي أذن رئيس الجمهورية بتركيزه والذي يتضمّن 08 اسرّة انعاش.
وثمّن وزير الصحة بالمناسبة جهود الاطارات العسكرية القائمة على المستشفى العسكري الميداني والجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية ككلّ في دعم المنظومة الصحية في مجابهة الجائحة.
كما تنقّل فوزي المهدي عقب ذلك الى المستشفى الميدانيّ المدني الذي سبق تركيزه بالجهة و تعزيز إمكانياته والترفيع في مخزون الأكسجين به لمعاضدة الجهود التي يبذلها الإطار الطبي وشبه الطبي بالجهة.


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