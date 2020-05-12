وزير الصحة يطلع على مسلك كوفيد-19 للنساء الحوامل بمركز التوليد بتونس

أدى وزير الصحّة عبد اللطيف المكي صباح اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020، زيارة ميدانيّة إلى مركز التوليد وطب الرضيع بتونس اطّلع خلالها على سير العمل بهذه المؤسسة الاستشفائيّة الجامعيّة.

كما عاين الوزير بالمناسبة مسلك كوفيد-19 الخاص بالنساء الحوامل الذي تمّ إحداثه حسب المواصفات الصحيّة، ويشتمل على مسار للتقصي ضدّ فيروس كورونا وممرّ تعقيم آلي إلى جانب غرف للعزل وقاعة ولادة وقاعة للعمليّات وغرفة لانعاش الوليد بالاضافة إلى قاعة ما بعد العمليّات وقع تهيئتها بمساهمة من نادي روتاري نوتردام بتونس.

وفي إطار مواصلة تأمين الخدمات الصحيّة العلاجية بهذا المركز، تمّت المحافظة على المسار العادي للتعهّد بالنساء الحوامل والولدان.

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