وزير الصحة يطمئنّ على الحالة الصحية لوكيل الحرس الوطني المصاب

تحولت والية سوسة رجاء الطرابلسي مساء اليوم الأحد 06 سبتمبر 2020، إلى المستشفى الجامعي سهلول للاطمئنان على الحالة الصحية لوكيل الحرس الوطني رامي لمام الذي اصيب خلال العملية الارهابية التي جدت صباح اليوم .

كما اجتمعت الوالية هناك بالدكتور فوزي مهدي وزير الصحة و حسين جنيح عضو مجلس نواب الشعب و المدير الجهوي للصحة و المدير العام للمستشفى و رئيس قسم الانعاش و التخدير و كافة الاطارات الجهوية و المحلية و الصحية و الامنية .

و اطمأن الوزير والوالية على الحالة الصحية لوكيل الحرس الوطني و التي تعتبر في استقرار، وأسدى الوزير تعليماته بضرورة العناية به وتوفير افضل ظروف الرعاية الصحية له حتى يتجاوز مرحلة الخطر متمنيا له الشفاء العاجل.

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