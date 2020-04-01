وزير الصحة يعقد اليوم لقاء صحفيا

يعقد وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم الأربعاء 01 أفريل 2020، لقاء صحفيّا على الساعة الخامسة مساء 17:00 لتقديم آخر المستجدّات المتعلّقة بفيروس كورونا الجديد في تونس .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، أنه بتاريخ 30 مارس 2020، تم تسجيل 32 حالة إصابة جديدة من مجموع 442 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت وتحيين المعطيات، 394 حالة مؤكدة من بين 4194 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية .

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