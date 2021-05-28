وزير الصحة يعلن تسجيل اصابتين جديدتين بالسلالة المتحورة الجنوب افريقية

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي في تصريح إعلامي اليوم الجمعة 28 ماي 2021، تسجيل إصابتين جديدتين بالسلالة المتحورة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للإصابات بهذه السلالة الى 4 إصابات.

وأوضح الوزير، أن نتائج عملية تقطيع جيني صدرت اليوم و أثبتت إصابة شخصين بهذه السلالة، مشيرا إلى أن السلالة البريطانية هي السلالة المهيمنة حاليا بتونس دون التطرق الى أعداد المصابين بها.

وكان وزير الصحة قد أعلن يوم 8 ماي الجاري، أن التقطيع الجيني أثبت وجود حالتين للإصابة بالسلالة الجنوب افريقية لفيروس كورونا بتونس.

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