وزير الصحة يعلن عن إحداث اختصاص جديد بكلية الصيدلة

أعلن وزير الصحة علي مرابط، مساء السبت، أنّه تفاعلا مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي لكلية الصيدلة بالمنستير، سيتم إحداث اختصاص جديد يهم الصناعة الصيدلية ليكون التكوين بهذه الكلية مواكبا للتطورات التي يشهدها القطاع.

وقال خلال اشرافه على حفل تسليم شهادات الدكتوراه في الصيدلة لأربعة دفعات متتالية 39 و40 و41 و42 « ان الوقت قد حان لإحداث هيئات علمية وطنية في اختصاصات الصيدلة ».

واضاف الوزير، أنّه سيقع هيكلة توزيع الصيادلة الشباب في الأقسام الإستشفائية التي سيكون على رأسها صيدلي بكامل مناطق الجمهورية مشيرا الى أهمية تواجد الصيادلة الإستشفائيين في مؤسسات الصناعة الدوائية.

وبين ان خريجي كلية الصيدلة، بعد إتمام مسارهم الجامعي يتحملون مسؤولية كبيرة في الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.

كلمات البحث :اختصاص;كلية الصيدلة;وزير الصحة