وزير الصحة يعود الأستاذ الصحبي بن سلامة بالمستشفى العسكري

أدّى وزير الصحة علي المرابط صباح اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، زيارة إلى المستشفى العسكري بتونس للاطمئنان على الحالة الصحية الصحبي بن سلامة الأستاذ بمعهد ابن رشيق بالزّهراء الذّي تعرّض للاعتداء مؤخّرا من قبل أحد التلاميذ.

وتجاذب الوزير معه أطراف الحديث حول ما يقدمه الأستاذ من جهد ومعرفة لمهنة نبيلة فيما شكر الأستاذ بن سلامة الإطار الطبي وشبه الطبي على الإحاطة الطبية الفائقة.

واستفسر الوزير بالمناسبة عن تطوّر الحالة الصحية للأستاذ مثمّنا مجهودات الإطارات الطبية المتابعة لحالته.

كما عبّر الوزير عن تضامنه مع عائلة الأستاذ بن سلامة وكافّة الأسرة التربوية وتقديره للمجهودات الكبيرة للإطار التربوي في القيام بمهامّه النّبيلة لتكوين أجيال المستقبل.

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