وزير الصحة يقدم واجب العزاء لعائلة الفقيد ياسين مصباح

تحول وزير الصحة عبد اللطيف المكي صباح اليوم الاثنين 27 أفريل 2020، إلى منطقة الشحدة الغربية من معتمدية هبيرة بولاية المهدية لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد ياسين مصباح الذي توفي صباح أمس الأحد بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس، معبرا بالمناسبة عن أسفه الشديد ومؤازرته لكافة أفراد عائلة الفقيد في هذا المصاب الجلل.

وأذن وزير الصحة بفتح تحقيق طبي وإداري للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

وقد حضر موكب العزاء والي المهدية وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية.

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