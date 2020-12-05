وزير الصحة يقر مجموعة من الإعفاءات والإقالات صلب الوزارة

أصدر وزير الصحة فوزي المهدي اليوم السبت، عددا من قرارات الإقالة لمسؤولين صلب الوزارة.

حيث قرّر الوزير:

* إقالة مدير عام الهياكل الصحية العمومية

* إقالة مدير عام مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية والاستشفائية

* إعفاء رئيس اللجنة الطبية بالمستشفى الجهوي بجندوبة وإيقاف نشاطها إلى حين استكمال مهمات التفقد.

* إعفاء مديرة المستشفى الجهوي بجندوبة بالنيابة من مهامها

* إعفاء المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة من مهامها

* إيقاف المكلف بالصيانة في المستشفى عن العمل في انتظار نتائج التحقيق الإداري والجنائي

* تكليف فريق يشرف عليه رئيس ديوان وزير الصحة بتسيير الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة والمستشفى الجهوي بجندوبة.

كما تعهّد وزارة الصحة بتنفيذ ما تمّ إقراره خلال المجلس الجهوي للصحة بجندوبة المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2020.

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