وزير الصحة يلتقي خبيريْن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقبل وزير الصحة علي المرابط يوم الأربعاء 13 جويلية 2022، بمقر الوزارة كل من Carlo Pariset و Tooba Tajvidi ، الخبيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك على إثر زيارتهما التفقدية للبلاد التونسية خلال يومي 12 و 13 جويلية الجاري بحضور إطارات من الوزارة.

وثمن علي المرابط بالمناسبة، الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الإستخدام السليم للطاقة الذرية وذلك في إطار الإتفاقية الدولية لمنع إنتشار الأسلحة النووية.

ومن جهتهما، عبرا ضيفا الوزارة عن مدى إحترام البلاد التونسية لإلتزاماتها في مجال الحماية من الأشعة ونجاح الزيارة التفقدية المجراة.

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