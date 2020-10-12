وزير الصحة ينفي وجود فساد في التصرف في الموارد المخصصة لمجابهة كورونا

نفى وزير الصحة فوزي مهدي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وجود شبهات فساد تتعلق بالتصرف في الموارد المخصصة لمجابهة فيروس كورونا وذلك ردا على اتهامات وجهتها مؤخرا المنظمة الدولية للقيادات الشبابية بخصوص التلاعب بتلك الموارد.

وأكد فوزي مهدي أن جميع الموارد المالية يتم التصرف فيها من قبل وزارة المالية وليس من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى عدم وجود أي ملف فساد في هذا الموضوع.

وقال الوزير إن مشكلة وزارة الصحة تتعلق أصلا بطول الإجراءات الإدارية في الصفقات العمومية للتثبت من خلو طلبات العروض من أي شبهات قبل السماح للوزارة باقتناء التجهيزات والأدوية.

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