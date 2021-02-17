وزير الصحة يوضّح أسباب تأخر وصول تلاقيح كورونا

عقدت اليوم الأربعاء، لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة استماع إلى وزير الصحة فوزي المهدي حول مشروع القانون عدد 09/2021 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس « سارس – كوف -2″ وجبر الأضرار المنجرة عنه.

وأكد وزير الصحة في تصريح صحفي على هامش الجلسة، أن مخابر الأدوية اشترطت تسليم التلاقيح من خلال منظومة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية مقابل اصدار قوانين تتعلق بالانخراط رسميا بهذه المنظومة وتكفل الدولة بالتعويضات في حال حدوث حالات استثنائية بخصوص مضاعفات اللقاح الذي أكد أنها تبقى مستبعدة واستثنائية.

وأوضح وزير الصحة بأن وزارته تسعى الى تمرير القانون بشكل عاجل بخصوص تكفّل الدولة بالتعويضات لضمان وصول التلاقيح، مشيرا الى جلسة عامة مقررة للغرض يوم الجمعة المقبل.

وبين الوزير بأن عملية التلقيح ستنطلق في أواخر شهر فيفري وبداية شهر مارس على أقصى تقدير.

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