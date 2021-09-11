وزير الصحة يُؤدي زيارة إلى عدد من مراكز التلقيح بولايات الڨصرين والكاف وسليانة وباجة

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وزير الصحة يتفقّد مراكز التّلقيح بولايات تونس الكبرى أدى المكلّف بتسيير وزارة الصحّة علي المرابط صباح اليوم السبت 04 سبتمبر 2021، في إطار الي ...

وزارة الصحة: التّقدم لتلقي التلقيح بعد التاريخ المحدد يُفضي آليا إلى تأجيله دعت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، كل من تصله دعوة لتلقي جرعة التلقيح الإلتزام بالتا ...

أمطار غزيرة مع رياح قوية تتجاوز سرعتها 90 كلم/س يتواصل الطقس اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017، باردا مع نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط و ...