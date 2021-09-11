وزير الصحة يُؤدي زيارة إلى عدد من مراكز التلقيح بولايات الڨصرين والكاف وسليانة وباجة

أدى علي المرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، زيارة إلى عدد من مراكز التلقيح بولايات الڨصرين والكاف وسليانة وباجة، وذلك متابعة لعمليات التلقيح المكثف ضد كوفيد-19 التي أذن بها رئيس الجمهورية في كامل تراب البلاد.
وثمن الوزير بهذه المناسبة جهود كافة المتدخلين (وزارات وهياكل الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والمتطوعين من القطاعين العام والخاص) لانخراط الجميع لإنجاح أيام التلقيح قصد اكتساب المناعة الجماعية.
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