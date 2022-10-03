وزير الصحة يُؤدّي زيارة تفقّدية لمشروع المستشفى الميداني بجندوبة

أدى وزير الصحة علي المرابط يوم الأحد 02 أكتوبر 2022، زيارة تفقّدية لمشروع المستشفى الميداني بجندوبة، وذلك بحضور والي الجهة والمديرة الجهوية للصحة وعدد من الإطارات الجهوية.

وقد اطلع الوزير على سير إنجاز هذا المشروع الذي يعتبر داعما للبنية التحتية بالجهة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الملائمة لاستكمال الأشغال وتدارك الإشكاليات الراهنة.

كما قام وزير الصحة بزيارة ميدانية لموقع مشروع بناء مركز تصفية الدم بعين دراهم، واطّلع على سير تقدم المشروع، حاثّا المشرفين عليه للتسريع في الاجراءات لانطلاق أشغال بناء المركز التابع للمستشفى المحلي بعين دراهم.

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