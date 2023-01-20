وزير الصحة يُؤدّي سلسلة زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات

أدى وزير الصحة علي المرابط يوم أمس الخميس، سلسلة زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات للإطلاع على ظروف عمل مهنيّي الصحة والوقوف على جاهزية المرفق العمومي للصحة.

وقد زار الوزير كلاًّ من المستشفى الجهوي بمجاز الباب من ولاية باجة ومركز الصحة الأساسية بصواف بولاية زغوان والمستشفى الجامعي الطاهر صفر بولاية المهدية والمستشفى المحلي بقرمبالية من ولاية نابل، كما تحول الوزير مساء أمس إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

وعاين الوزير سير عمل فرق الإستمرار الليلي بأقسام الاستعجالي بمركز الإصابات والحروق البليغة وظروف استقبال المرضى ومرافقيهم، مؤكدا بالمناسبة ضرورة العمل على تحسينها من الناحية التنظيمية واحكام التنسيق بين جميع المتدخلين لتلافي النقائص والتقليص من مدة الإنتظار وللتخفيف من الإكتظاظ، إلى جانب تهيئة الفضاءات الملائمة لضمان راحة المرضى ومرافقيهم والإرتقاء بجودة الخدمات ونجاعتها.

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