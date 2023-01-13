وزير الصحة يُؤكّد أهمّية التزام اليقظة لرصد متغيّرات كوفيد-19

أشرف وزير الصحة علي المرابط صباح اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، بمقرّ الوزارة على الإجتماع الدّوري لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 على الصعيدين الوطني والعالمي.

واستعرض الإجتماع مؤشّرات الوضع الوبائي الذّي يتّسم بمستوى مخاطر ضعيف على المستوى المحلّي مقابل ما تشهده بعض دول العالم من ارتفاع طفيف في نسب العدوى والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وشدّد وزير الصحّة خلال الإجتماع على أهمّية التزام اليقظة والمتابعة المخبريّة لرصد متغيّرات كوفيد-19 إلى جانب مواصلة عمليّات التلقيح خاصّة بجرعات تعزيز المناعة ودعم الأنشطة التحسيسيّة والتّوعويّة للوقاية من الفيروسات.

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