وزير الصحة يُؤكّد أهمّية التّعاون مع الاتّحاد الأوروبي في المجال الصحّي

أكّد وزير الصحّة علي المرابط خلال النّدوة التّي نظّمها برنامج دعم قطاع الصحة « الصحّة عزيزة » حول تبادل التّجارب الإقليميّة لتطوير وتعزيز الرّعاية في مجالات الإسعاف والطّوارئ بضاحية قمرت يوم الخميس، أهمّية التّعاون مع الاتّحاد الأوروبي في المجال الصحّي، مثمّنا ما أتاحه البرنامج من دعم البنية الصحّية التحتيّة وخدمات الرعاية الصحّية في المناطق ذات الأولويّة في مرحلته الأولى ليشمل في مرحلة ثانية كامل مناطق البلاد بعدد من البرامج الخصوصيّة المندرجة ضمن السياسة الوطنيّة للصحّة ومنها بالخصوص مشروع رقمنة الهياكل الصحّية العموميّة ودعم مسارات الرّعاية في أقسام الاستعجالي.

كما نوّه علي المرابط بالمشاريع والخطوات المنجزة بعديد المؤسسات الصحّية والاستشفائيّة خاصّة بالخطّ الأوّل في إطار برنامج الشراكة مع الاتّحاد الأوروبي لتقريب الخدمات الصحّية من المواطنين وتحسين جودتها.

وشهدت هذه النّدوة التّي تواصلت يومي 31 ماي و01 جوان 2023 تقديم تجارب ومشاريع عدد من الفرق المحلّية والإقليميّة في الجهات الصحّية المنتفعة بآليات المرحلة الثانية من برنامج « الصحّة عزيزة » لتطوير خدمات الإسعاف والطّوارئ، إلى جانب التّفكير في مزيد تحسين التّنسيق مع مختلف الأطراف المتدخّلة في مجالات الإسعاف والنّجدة على غرار الحماية المدنيّة لضمان تحقيق جودة وسلامة الخدمات الصحّية المسداة للمواطنين.

وقد تمّ في إطار المرحلة الثانية من برنامج « الصحّة عزيزة » تدريب أطبّاء الخطّ الأوّل على الرّعاية الأوليّة للطّوارئ ورصد التّمويلات اللاّزمة لاقتناء التّجهيزات الطبّية وسيّارات الإسعاف.

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