وزارة الصحة تُؤكّد نجاعة منظومة التقصي والمتابعة لحالات كوفيد-19

أشرف وزير الصحة علي المرابط اليوم الجمعة 04 مارس 2022، على الساعة الثامنة صباحا بمقر وزارة الصحة على الاجتماع الدوري لمتابعة تطورات الوضع الوبائي العالمي والمحلي.

وقد خُصص الاجتماع لاستعراض تطور الوضع الوبائي ومدى تحسن المؤشرات الوبائية حيث تم تسجيل تراجع متواصل في نسبة الحالات المكتشفة ونسبة الإقامة في المستشفيات ونسبة الوفيات.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن وضعية تونس تعتبر أفضل مقارنة بالبلدان الأخرى بفضل نجاعة منظومة التقصي والمتابعة لحالات كوفيد-19 كما أوصى الحضور بدرس عمل الأقسام الإستشفائية المخصصة للكوفيد وأقلمتها مع تطورات الحالة الوبائية.

وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تعزيز منظومة التلقيح واستهداف الفئات التي لم تستكمل جرعات التلقيح، بالإضافة إلى مراجعة البروتوكولات الصحية والنصوص المتعلقة بفيروس كوفيد-19 ومزيد المتابعة والترصد على المعابر الحدودية.

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