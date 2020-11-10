وزير الصحة يُعطي إشارة انطلاق خلية الإحاطة النفسية بمرضى كورونا

تحول وزير الصحة فوزي مهدي مساء اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، إلى المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة حيث تولى إعطاء إشارة انطلاق استغلال المقر الجديد لخلية الإحاطة النفسية بمرضى كوفيد-19 وبمهنيي الصحة وذلك بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ايف سوتيران وعدد من الإطارات الصحية.
ويشرف على هذه الخلية، التي تم تركيزها بدعم من منظمة الصحة العالمية بتونس وإدارة مستشفى شارل نيكول، مركز العمليات الصحية الإستراتيجية بوزارة الصحة مع فريق من المختصين في الطب النفسي والإحاطة النفسية، كما تقدّم هذه الخلية خدمات عن بعد لمرضى كوفيد ومهنيي الصحة.
وقد ثمن فوزي مهدي بالمناسبة جهود الفريق الطبي ومنظمة الصحة العالمية لدعمها المتواصل لجهود وزارة الصحّة في مجابهة هذه الجائحة الصحية التي تسببت في تداعيات نفسية إلى جانب التداعيات الصحية والإجتماعية والاقتصادية، داعيا الأطباء النفسانيين والأخصائيين النفسانيين إلى مزيد البذل لتقديم الإحاطة النفسية والمعنوية لمهنيي الصحة العاملين بأقسام كوفيد بالخصوص والمرضى.
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