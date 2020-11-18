وزير الصحة يُعلن استئناف بعض الأنشطة الثقافية

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي، خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء، عن الإذن لعدد معين من الأنشطة الثقافية ب

وقد تقرر استئناف عدد من الأنشطة الثقافية وتتمثل في:

-تنظيم الورشات والتمارين وحلقات التكوين في المجالات الثقافية والفنية والأمسيات الشعرية مع مراعاة التدابير الوقائية اللازمة.

- تأمين بعض العروض الفنية وبثها بتقنية البث المباشر STREAMING كالعروض الموسيقية او الكوريغرافية او المسرحية او الامسيات الشعرية.

- السماح بممارسة انشطة الاروقة الفنية والمكتبات مع اعتماد بروتوكول صحي خاص.

-تأمين بعض العروض الموسيقية والفنية عبر تقتية البث المباشر عبر وسائط التواصل الإجتماعي.

-بإمكان العموم زيارة المتاحف، بالإضافة الى استئناف الأنشطة التراثية مع الاقتصار على الانشطة التي لا تستهدف حضورا جماهيريا كبيرا، واحترام طاقة استيعاب الفضاءات الثقافية كي لا تتجاوز 50 بالمائة.

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