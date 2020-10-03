وزير الصحة يُعلن بجندوبة: تركيز وحدة كوفيد19 ومخبر تحاليل خاص بكورونا

أدى وزير الصحة فوزي مهدي عشية اليوم السبت 3 أكتوبر 2020، زيارة عمل إلى ولاية جندوبة للاطلاع على مدى جاهزية البنية التحتية للقطاع الصحي بالجهة في مجابهة انتشار فيروس كوفيد-19 وتأمين مختلف الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين مع مراعاة سلامة الإطارات الصحية ومرتادي المؤسسات الإستشفائيّة.

وأعلن الوزير تركيز وحدة كوفيد 19 بطاقة إيواء 20 سرير وتركيز مخبر تحاليل خاص بفيروس كورونا المستجد بولاية جندوبة أواخر الشهر الجاري للرفع من قدرات التحاليل بالجهة ودعم الإطار الطبي وشبه الطبي بها مع السعي لتركير مركز إيواء لحاملي الفيروس بالجهة .

وقد استهل الوزير هذه الزيارة بمعاينة سير العمل بالمستشفى الجهوي بجندوبة أين اطلع على الإجراءات المتبعة في مسالك كوفيد-19 المقامة بالمستشفى ومردوديتها على مستوى الإحاطة بالمصابين بفيروس كوفيد-19 وضمان سلامة طواقم بقية أقسام المستشفى والمقيمين به.

وأكد فوزي مهدي عزم وزارة الصحة تقديم المزيد من الدعم لكافة المؤسسات الصحية بالجهة بالموارد البشرية وبالتجهيزات الضرورية متقدما بتشجيعاته للأسرة الصحية بالمستشفى لتفانيها في التعهد بكل الطوارئ والازمات الصحية.

كما تحول الوزير إلى المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة الذي يؤمن كل شهر منذ انطلاق استغلاله في سبتمبر 2019 ما لا يقل عن 1000 تدخل بالأشعة والمواد الكيميائية لمعالجة مواطني الشمال الغربي.

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