وزير الصحة يُعلن بجندوبة: تركيز وحدة كوفيد19 ومخبر تحاليل خاص بكورونا

أدى وزير الصحة فوزي مهدي عشية اليوم السبت 3 أكتوبر 2020، زيارة عمل إلى ولاية جندوبة للاطلاع على مدى جاهزية البنية التحتية للقطاع الصحي بالجهة في مجابهة انتشار فيروس كوفيد-19 وتأمين مختلف الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين مع مراعاة سلامة الإطارات الصحية ومرتادي المؤسسات الإستشفائيّة.
وأعلن الوزير تركيز وحدة كوفيد 19 بطاقة إيواء 20 سرير وتركيز مخبر تحاليل خاص بفيروس كورونا المستجد بولاية جندوبة أواخر الشهر الجاري للرفع من قدرات التحاليل بالجهة ودعم الإطار الطبي وشبه الطبي بها مع السعي لتركير مركز إيواء لحاملي الفيروس بالجهة .
وقد استهل الوزير هذه الزيارة بمعاينة سير العمل بالمستشفى الجهوي بجندوبة أين اطلع على الإجراءات المتبعة في مسالك كوفيد-19 المقامة بالمستشفى ومردوديتها على مستوى الإحاطة بالمصابين بفيروس كوفيد-19 وضمان سلامة طواقم بقية أقسام المستشفى والمقيمين به.
وأكد فوزي مهدي عزم وزارة الصحة تقديم المزيد من الدعم لكافة المؤسسات الصحية بالجهة بالموارد البشرية وبالتجهيزات الضرورية متقدما بتشجيعاته للأسرة الصحية بالمستشفى لتفانيها في التعهد بكل الطوارئ والازمات الصحية.
كما تحول الوزير إلى المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة الذي يؤمن كل شهر منذ انطلاق استغلاله في سبتمبر 2019 ما لا يقل عن 1000 تدخل بالأشعة والمواد الكيميائية لمعالجة مواطني الشمال الغربي.
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