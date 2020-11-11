وزير الصحة: 17 ولاية مازالت تُسجّل عددًا مرتفعا من الإصابات والوضع تحت السيطرة

أعلن وزير الصحّة فوزي المهدي خلال الندوة الصحفيّة الدّورية المخصّصة لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجدّ اليوم الأربعاء، أنّ الوضع الوبائي يشهد استقرارا في المعدّل العام لعدد الإصابات بفيروس كورونا غير أنّ عددا من المعتمديّات مازالت تشهد ارتفاعا في معدّل الإصابات وأنّ 17 ولاية مازالت تسجل عددا مرتفعا من الإصابات .

وأشار الوزير إلى أنّ السيطرة على الفيروس مرتبطة بمدى تطبيق الإجراءات الوقائيّة والبروتوكولات الصحّية وأنّ بداية الأسبوع القادم سيتمّ تطبيق جملة من الإجراءات الإضافيّة للقادمين من الخارج وخصوصا ضرورة الاستظهار بتحليل Rt-PCR سلبي والتقيّد بالحجر الصحّي الذّاتي مع القيام بتحاليل سريعة عشوائيّة في مناطق العبور.

وذكر وزير الصحّة بأنّ تونس سجّلت خلال الأسبوع الماضي قرابة 10 آلاف إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا وأنّ 284 مريضا يقيمون بأقسام الإنعاش، مضيفا أن وزارة الصحّة تعمل على تدعيم القدرات الاستشفائيّة لإحكام التكفّل بمرضى الكوفيد ومنها الرّفع من طاقة أسرّة الإنعاش التّي تبلغ حاليّا 248 سريرا في القطاع العمومي والتّي سيتمّ تدعيمها في المدّة القادمة باقتناء 190 سرير إنعاش إضافيّا، إلى جانب الشّروع في انتداب الإطارات الطبيّة وشبه الطبّية والأعوان.

وبين وزير الصحة بأن هناك 1590 مريض مقيم بالمستشفيات حاليا 85% منهم يُعالجون بالمؤسسات الاستشفائية العمومية و240 مريض مقيم بأقسام الإنعاش.

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