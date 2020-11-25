وزير الصحة: 19 ولاية مازالت فوق مستوى الإنذار

أكّد وزير الصحة فوزي مهدي خلال النّدوة الصحفيّة الدوريّة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة والمخصّصة لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجدّ أنّ تونس في الفترة الماضية شهدت ارتفاعا لعدد الوفيات التّي بلغت منذ بداية ظهور هذه الجائحة 2935 حالة، داعيا مرضى كوفيد-19 إلى ضرورة التّواصل مع المستشفيات والمؤسّسات الصحّية للتّكفل بهم ورعايتهم في المراحل الأولى من المرض لتجنّب تعكّر حالتهم الصحّية.

وقال الوزير إنه تم تسجيل استقرار هام في عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات، مشيرا إلى أنّ 19 ولاية من ولايات الجمهوريّة مازالت فوق مستوى الإنذار وأنّ مواصلة تطبيق البروتوكولات الصحّية والالتزام التامّ بإجراءات الوقاية من شأنهما الحدّ من انتشار العدوى بالفيروس وأنّ لجانا قطاعيّة ستتولّى تقييم الوضع بكامل الدّقة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة سواء بالتّمديد فيها أو رفعها.

كما بيّن فوزي المهدي بأن تونس ستعمل على توفير التلاقيح ضدّ فيروس كورونا بصفة مجانيّة حال توفّر التّلاقيح في السوق العالميّة بهدف تلقيح 20 بالمائة من التّونسيين على الأقلّ في المرحلة الأولى خلال الثّلاثي الثّاني من السنة المقبلة مع إعطاء الأولويّة في البداية لكبار السنّ وحاملي الأمراض المزمنة وأعوان القطاع الصحّي.

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