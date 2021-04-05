وزير الصحة: 192 إصابة بالسلالة البريطانية في 17 ولاية

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 192 حالة إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في 17 ولاية بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أنها السلالة الوحيدة الموجودة حاليا في تونس.

وقال الوزير إن الوضع وبائي به علامات خطورة، مشيرا إلى أنه تم تطويق عديد الجهات لحصر انتشار الفيروس.

وأشار الوزير إلى أنه تقرر بعد اجتماع اللجنة العلمية، اتخاذ اجراءات التسخير بالمستشفيات بسبب تسارع وتيرة الاصابات بكورونا في الفترة الأخيرة والتي وصفها بالموجة الثالثة.

وأضاف الوزير بأنه تقرر الترفيع في طاقة استيعاب المستشفيات من خلال تسخير الموارد البشرية والأسرّة والمعدات المتوفرة بالمستشفيات لمواجهة تسارع الاصابات بكورونا.

كما أفاد الوزير بأنه تم اليوم اشعار المستشفيات وتنبيهها باتخاذ اجراءات احتياطية وتوجيه تدخلاتها أكثر لمرضى كورونا بالنظر الى خطورة الوضع الصحي حاليا

وكشف الوزير بأن طاقة استيعاب أقسام الإنعاش يلغت 80% فيما بلغت طاقة استيعاب أقسام الأكسيجان 50% .

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