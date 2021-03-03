وزير الصحّة يستقبل عائلة الطبيب الفقيد بدر الدّين العلوي

استقبل وزير الصحّة فوزي مهدي اليوم الأربعاء 03 مارس 2021، بحضور سليم التيساوي المستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملف الاجتماعي عائلة الفقيد الدّكتور بدر الدّين العلوي الذي وافاه الأجل المحتوم وهو يؤدّي واجبه المهنيّ بالمستشفى الجهوي بجندوبة.

وقد جدّد الوزير بالمناسبة لوالدة الفقيد وشقيقه تضامن وزارة الصحّة التّام ووقوف الحكومة إلى جانبها وسعيها إلى الإسراع بتقديم السّند المعنوي والمادي اللازم للعائلة من خلال تقديم التعويضات المناسبة لدرء انعكاسات هذا المصاب الجلل الذي راح ضحيّته الدّكتور بدر الدّين العلوي .

كما أكّد الوزير حرص الوزارة على إتمام التراتيب الإداريّة اللازمة لإطلاق اسم الفقيد على المستشفى الجهوي بالقصرين.

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