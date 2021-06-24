وزير الصناعة الليبي يؤكد رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال الصناعة

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الخميس 24 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، وزير الصناعة الليبي احمد علي ابو هيسة وذلك على هامش اختتام زيارته إلى تونس رفقة وفد من رجال الأعمال الليبيين، وحضر اللقاء وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد.

وثمن رئيس الحكومة النسق المرتفع لزيارات المسؤولين والوفود الليبية إلى تونس عقب اللقاء الذي جمعه مع نظيره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في طرابلس مؤخرا، داعيا إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة والتكامل في كل المجالات.

كما شدٌد رئيس الحكومة على ضرورة المضي قدما فيما تم الاتفاق عليه مع نظيره الليبي وتطبيقه في الجانب العملي، مؤكدا وضع كل الإمكانيات والتسهيلات أمام المستثمرين من الجانبين في سبيل الوصول إلى توأمة اقتصادية بين البلدين لاقتحام الأسواق الأوروبية والأسواق الأخرى الواعدة.

من جانبه، أطلع وزير الصناعة الليبي احمد علي ابو هيسة رئيس الحكومة على أبرز الاتفاقات والشراكات التي تم عقدها بين البلدين في مجال الصناعة والمعادن على هامش زيارته إلى تونس، كما ثمن حرص رئيس الحكومة ودعمه المطلق للانطلاق بشكل عملي وفعلي في تجسيم كل الاتفاقيات على ارض الواقع بما يمكن أن يفيد الشعبين.

وشدٌد الوزير الليبي على حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال الصناعة ووضع كل التسهيلات أمام المستثمرين التونسيين والليبيين من أجل توطين الصناعة الليبية وتأهيلها والاستفادة من التجربة التونسية في مجال البحوث الصناعية ومراكز الإحاطة الصناعية.

وكان وزير الصناعة الليبي قد ادى زيارة الى تونس اطلع خلالها على عدد من الهياكل المعنية بالقطاع الصناعي في تونس إضافة الى اطلاعه على عدد من المناطق الصناعية والمؤسسات التونسية العاملة في هذه القطاعات، حيث أبدى رغبة بلاده في الإطلاع على التجربة التونسية والاستفادة منها من أجل اعادة بناء الاقتصاد الليبي.

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