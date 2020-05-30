وزير الطاقة: اضطررت لتأخير عودتي لتونس وسألتزم حال عودتي بإجراءات الحجر الإجباري

أكد وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي منجي مرزوق في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم السبت 30 ماي 2020، أنه مع بداية انفراج الأزمة الصحية في تونس ولظروف استثنائية، اغتنم عطلة العيد لزيارة عائلته المقيمة بباريس، على أمل العودة الى تونس بعد ايام قليلة.

وأشار الوزير إلى أنه حجز الرحلة ذهابا وايابا على الخطوط التونسية لكن وقع إلغاء رحلة العودة، مما اضطره الى تأخير رجوعه إلى ارض الوطن، مؤكدا أن ذلك لم يمنعه من الاضطلاع بشؤون الوزارة ومتابعة فريق العمل والاجتماعات عن بعد، والتواصل المستمر مع اطارات الوزارة والتعاطي مع الملفات، في انتظار العودة الى ارض الوطن في اسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير أنه سيلتزم حال عودته بإجراءات الحجر الصحي الإجباري المعمول بها.

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