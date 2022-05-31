وزير الطاقة الجزائري: حريصون على تحديد احتياجات تونس الطاقية اللازمة قصد توفيرها

أكد وزير الطاقة والمناجم الحزائري محمد عرقاب خلال اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجالي الطاقة والمناحم اليوم الثلاثاء، أن بلده وبتعليمات من رئيس الجمهورية « ترافق وتساند » دولة تونس، مع الحرص على التنسيق مع الطرف التونسي لتحديد احتياجاته الطاقية اللازمة قصد توفيرها « من أجل تأمين الفترة الصيفية المقبلة في أحسن الظروف ».

وخلال هذا الاجتماع,، تم التوقيع على محضر محادثات للتعاون في الطاقة والمناجم, بهدف تبادل الخبرات والمعارف في ميادين المحروقات والكهرباء والمناجم واستغلال وتحويل الفوسفاط والطاقات المتجددة.

كما استقبل الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان صباح اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي ، والتي أكّدت أن الشراكة والتكامل بين قطاعات البلدين على مستوى المناطق الحدودية أصبح ضرورة وحتمية تفرض على البلدين وضع الآليات الكفيلة لدفع الاستثمار المشترك من شأنه خلق مواطن الشغل لشباب البلدين.

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