وزير الطاقة يعود إلى تونس ويخضع للحجر الصحي

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الوزير منجي مرزوق عاد قادما من باريس إلى تونس حيث خضع مباشرة لإجراءات الحجر الصحي وفق ما ينص عليه القانون.

وسيواصل منجي مرزوق في عمله عن بعد على رأس الوزارة من مكان الحجر الصحي حتى نهايته وفق ما تقتضيه الإجراءات.

وكان وزير الطاقة قد أكد في تدوينة على الفايسبوك مساء السبت المنقضي أنه مع بداية انفراج الأزمة الصحية في تونس ولظروف استثنائية، اغتنم عطلة العيد لزيارة عائلته المقيمة بباريس، على أمل العودة الى تونس بعد ايام قليلة، وأشار الوزير آنذاك إلى أنه حجز الرحلة ذهابا وايابا على الخطوط التونسية لكن وقع إلغاء رحلة العودة، مما اضطره الى تأخير رجوعه إلى ارض الوطن.

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