وزير الفلاحة: ما صرّح به المقرر الخاص للأمم المتّحدة يحتوي على بعض المغالطات

أعلنت وزارة الفلاحة اليوم الثلاثاء، أنه تبعا للبيان الصادر عن المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في مياه الشّرب وفي خدمات الصّرف الصّحي على إثر الزيارة التي أداها مؤخرا إلى بلادنا ، عقد اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة جلسة عمل مع نائبة الممثلة المقيمة لمنظمة للأمم المتحدة بتونس Eugena Song.

وأكد الوزير خلال اللقاء، أن ما صرّح به المقرر الخاص للأمم المتّحدة من معطيات وأرقام تحتوي على بعض المغالطات الفنية والمعطيات المجانبة للصواب.

وقد تمّت مراسلة المقرر ومدّه بملاحظات وزارة الفلاحة فيما يخص كل النّقاط التّي تمّ طرحها في البيان لرفع كل الملابسات.

وللإشارة فقد تم عقد ندوة صحفيّة في الغرض لاطلاع الصحافيين عن الوضعيّة الحاليّة لتزود بالمياه، وذلك بحضور ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الصّحة والسادة المديرين العامين المعنيين بقطاع الماء بالوزارة.

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