وزير المالية: أجور شهري أفريل وماي مضمونة والوضع الاقتصادي صعب للغاية

اخر تحديث : 21/04/2020
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

وزير المالية محمد نزار يعيش

أعلن وزبر المالية محمد نزار يعيش في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020، أن أجور شهر أفريل مضمونة وستصرف في وقتها المحدد.
وأكد الوزير أنه تم وضع برنامج لتأمين صرف الأجور للأشهر المقبلة.

وقال وزير المالية إن الوضع الاقتصادي الحالي صعب جدا، مشيرا إلى أن القرض والدعم الذي تلقته الدولة من صندوق النقد الذولي لا يغطي 10 بالمائة من احتياجات الدولة لتسديد الديون والأجور.


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