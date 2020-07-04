وزير المالية: الأزمة الوبائيّة أبرزت أهميّة تسريع نسق رقمنة الإدارة وتعصير أدوات العمل

انتظم صباح اليوم السبت، بوزارة الماليّة موكب تولّى خلاله السيّد محمّد نزار يعيش وزير الماليّة #تكريم ثلّة من أعوان وإطارات الوزارة الذّين أمّنوا استمرارية العمل خلال فترة الحجر الصحي.

وأثنى الوزير بهذه المناسبة على الجهود التي بذلها الأعوان خلال هذه الفترة الاستثنائيّة معربا عن تقديره لهم سواء كانوا بالإدارات المركزيّة أو المصالح الجهويّة لدورهم في تأمين السير العادي للعمل وتوفير الخدمات المطلوبة في فترة حرجة مرّت بها البلاد مما مكّن من تفادي تعطيل سير المرفق العمومي.

من جهة أخرى، استعرض الوزير ما تمّ اتخاذه خلال هذه الفترة من إجراءات على المستويين الجبائي والمالي لفائدة المؤسسات الاقتصاديّة لمعاضدتها في مواجهة الأزمة فضلا عن تعميم رقمنة التصاريح الجبائيّة، وبيّن أنّ الأزمة الوبائيّة أبرزت أهميّة الإجراءات الموضوعة على الخطّ مما يدعو اليوم إلى تسريع نسق رقمنة الإدارة وتعصير أدوات العمل.

وثمّن من جهة أخرى سرعة استجابة الإدارة بكل هياكلها خلال فنرة الحجر إلى متطلبات العمل.

كما قدّم الوزير لمحة حول التوجّهات الكبرى للمرحلة القادمة على مستوى دفع الاستثمار ودعم المؤسسات المنتجة ومقاومة التهرب الجبائي وتكريس العدالة ودمج القطاع الموازي في الدّورة الاقتصاديّة المنظّمة.

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