وزير المالية السابق: إن لم نقم بالإصلاح الآن فسوف يُفرض علينا شبه إصلاح بعد أشهر معدودة

شدد وزير المالية السابق محمد نزار يعيش في تدوينة على منصة Linkedin مساء الأحد 29 نوفمبر 2020، على ضرورة القيام بالإصلاح الحقيقي وعدم تأجيله، مشيرا إلى أنه « كلما تأخر الإصلاح زادت تكلفته، وأنه في صورة لم تقم به تونس الآن فسوف يفرض عليها شبه إصلاح بعد أشهر معدودة » .
كما دعا وزير المالية السابق إلى الكفّ عن شراء السلم الاجتماعي بالتداين الداخلي و خاصة الخارجي، مؤكدا أن السلم الاجتماعي يبنى بالقيم و الأخلاق والعمل و خلق الثروة و لا يُشترى.
وأكد محمد نزار يعيش أن تونس لديها جميع أسباب النجاح و الرقي وهي بحاجة لجميع أبنائها وطاقاتها، معتبرا أن الفساد الأكبر هو أن تكون بين أيدينا جميع أسباب النجاح و الرقي و أن نفسدها بأيدينا أو حتى بصمتنا، على حد تعبيره.
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