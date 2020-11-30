وزير المالية السابق: كفانا شراء للسلم الاجتماعي بالتداين الداخلي وخاصة الخارجي

دعا وزير المالية السابق محمد نزار يعيش في تدوينة على منصة Linkedin مساء الأحد 29 نوفمبر 2020، إلى الكفّ عن شراء السلم الاجتماعي بالتداين الداخلي و خاصة الخارجي، مؤكدا أن السلم الاجتماعي يبنى بالقيم و الأخلاق والعمل و خلق الثروة و لا يُشترى.
وأضاف يعيش « كلما تأخر الإصلاح زادت تكلفته، لا لتأجيل الإصلاح الحقيقي، إن لم نقم به الآن فسوف يفرض علينا شبه إصلاح بعد أشهر معدودة » .
واعتبر وزير المالية السابق أن « الفساد الفكري هو أن يترك مفكرو هذا الوطن العزيز المجال لغيرهم،
أما الفساد الأخلاقي هو أن تعلو الأنا والمصالح الضيقة على المصلحة الوطنية » ، داعيا إلى ضرورة أن تتصالح تونس مع نفسها ما قبل و بعد الثورة، وبين مختلف المشارب السياسية و الفكرية.
وشدد الوزير على أن الفساد الأكبر هو أن تكون بين أيدينا جميع أسباب النجاح و الرقي و أن نفسدها بأيدينا أو حتى بصمتنا، مؤكدا أن تونس لديها جميع أسباب النجاح و الرقي وهي بحاجة لجميع أبنائها وطاقاتها.
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