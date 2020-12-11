وزير المالية السابق: تونس مصنفة في قائمة الدول عالية المخاطر لدى صندوق النقد الدولي

اخر تحديث : 11/12/2020
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

يعيش

أكد وزير المالية السابق نزار يعيش في حوار له على قناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، أن تونس مصنفة في قائمة الدول عالية المخاطر لدى صندوق النقد الدولي.
وبين الوزير بأنه ليس لتونس الحق في أن تكون في برنامجين مختلفين بصندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية السابق إن صندوق النقد مستاء بسبب عدم التزام تونس ببنود الاتفاقات الممضاة معاه من بينها عدم الترفيع في الأجور.


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