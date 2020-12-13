وزير المالية السابق: ربّحت بلادي 236 مليون دينار ومعملتش مزيّة

أكد وزير المالية السابق محمد نزار يعيش في حوار أجراه مع برنامج le rendez-vous مساء الجمعة، أنه لم يُوقف البرنامج مع صندوق النقد الدولي كما تم الترويج له مؤخرا.

وقال الوزير إن تونس موجودة في مجموعة دول لدى صندوق النقد الدولي مصنفة دول ذات الخطورة العالية، ما يمنعنا من أن نكون في برنامجين مختلفين في الوقت نفسه وفق قانون صندوق النقد .

وأشار محمد نزار يعيش إلى أن تونس تحصلت هذه السنة على قرض من الصندوق بقيمة 745 مليون دولار بنسبة تفاضلية ما أنقذ تونس من الخروج من الأسواق العالمية، مضيفا بقوله: « ربحت بلادي في 5 سنوات 236 مليون دينار ومعملتش مزية على بلادي » .

كما أكد الوزير السابق أنه قدم في مجلس وزاري مشروع ميزانية تكميلي لسنة 2020 وكانت فيه نسبة العجز 7.9 في المائة .

وأوضح يعيش بأن مشروع الميزانية التكميلي الذي تم تقديمه مؤخرا به نسبة عجز تُقدر بـ13.4 بالمائة، مرجعا الاختلاف بين نسبتي العجز إلى عدد من الأسباب أبرزها إعلانه عن 67 إجراء قُبيل خروجه من الوزارة تتضمن إجراءات ستُوفر مداخيل إضافية بقيمة 800 مليون دينار مع إتخاذ حكومة المشيشي مصاريف إضافية كانت ترفضها حكومة الفخفاخ منها مثلا الزيادة في الأجور (القسط الثالث) فضلا عن أن حكومة المشيشي قررت خلاص التزامات الدولة وخاصة تجاه المؤسسات العمومية بقيمة 4.5 مليار دينار وهو ما اعتبره غير ممكن خاصة مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس.

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